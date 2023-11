Ex giudice di Ballando con le Stelle arrestato con accuse gravi

Grossi guai per un ex giudice di Ballando con le Stelle. Tra il 2013 e il 2014, nella nona e decima edizione del programma di Milly Carlucci, al posto di Selvaggia Lucarelli c’era Rafael Amargo. Il ballerino e coreografo spagnolo (che qualche anno fa ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con il nipote di Miguel Bosè) stamani è stato arrestato ad Alicante.

Rafael Amargo, arrestato l’ex giudice di Ballando con le Stelle.

Il noto ballerino è stato accusato di traffico di droga e adesso si trova nel carcere di Soto del Real. Secondo la Polizia l’ex giudice di Ballando con le Stelle avrebbe spacciato sostanze nella sua abitazione di Madrid e per questo rischierebbe nove anni di carcere. I fatti risalgono al dicembre 2020, quando gli agenti durante una perquisizione trovarono in casa dell’uomo 100 grammi di metanfetamine, 40 grammi di ketamina, tre bottiglie di popper e 6mila euro in contanti.

Rafael in questi tre anni si è sempre detto innocente e infatti – nonostante le restrizioni legali – ha continuato a lavorare nel mondo del ballo come in passato. Oggi però è arrivato l’arresto e così Amargo dovrà aspettare in carcere l’inizio del processo che sarà ad aprile 2024. Il motivo di questa dura decisione pare sia legato al fatto che in più occasioni il coreografo ha violato l’obbligo di firma.

Rafael sul suo arrivo a Ballando.

“Un popolo senza sufficienti stimoli culturali diventa un popolo senza anima e rischia l’abbrutimento. E’ triste anche che il pubblico italiano mi conosca solo come giudice di ‘Ballando con le stelle’. Quando Milly Carlucci è venuta a vedermi ballare a Barcellona e mi ha invitato a partecipare alla trasmissione sono stato molto contento perché pensavo: “Se la gente mi conoscerà di più attraverso la televisione, poi riceverò proposte per ballare nei teatri”. E invece non è andata così. Ho avuto il Premio Positano, ho partecipato al festival di Spoleto, ma molti anni fa, prima della crisi. Ora è tutto fermo!”