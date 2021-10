Il Grande Fratello Vip è una bella vetrina ed una miniera d’oro per tutti quei vip che ultimamente – a causa anche della pandemia – stanno facendo fatica a lavorare. Per questo motivo a domanda diretta ‘rientreresti nella Casa?’, l’ex gieffino Costantino Vitagliano ha risposto di sì senza neanche pensarci.

Intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News a Trends & Celebrities, Costantino Vitagliano ha confessato:

“Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia. Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”.

Il periodo d’oro di Costantino Vitagliano sono stati i primi anni 2000.

“E’ cambiato un po’ tutto, anche il modo di fare in tv in questi anni. Forse sono cambiati pure i canoni di bellezza. Prima andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie. Una volta era a Roma, dopo poche ore a Napoli, il giorno dopo a Milano. Tantissime serate in giro per le discoteche. Dieci anni sempre pieni di successo. Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato. Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo. Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo”.

Ex gieffini di nuovo in Casa…

Costantino Vitagliano non sarebbe in caso l’unico ex gieffino a rientrare in Casa.

Durante la quarta edizione (la prima condotta da Alfonso Signorini) ha richiamato a rapporto Valeria Marini, storica concorrente della prima edizione. L’anno successivo hanno fatto di nuovo il loro ingresso in casa Stefano Bettarini (prima edizione), Cristiano Malgioglio (seconda edizione) e Giulia Salemi (terza edizione), mentre quest’anno è stata la volta di Carmen Russo (seconda edizione).