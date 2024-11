Ex gieffino su Helena e Lorenzo: “Avevano una storia, ho visto le foto”

Negli ultimi giorni, Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha mostrato segni di agitazione, preoccupato che potesse trapelare la verità su una sua relazione pregressa con Helena Prestes. Ha interpellato Luca Giglio e Yulia Bruschi per verificare se erano a conoscenza di questa storia e se l’avessero raccontata ad altri concorrenti. Nella casa si è già diffusa la voce, alimentata da Amanda Lecciso, che Lorenzo ed Helena si conoscessero prima di partecipare al programma.

A rivelare dettagli su questa situazione è intervenuto Biagio D’Anelli, un ex concorrente del GF, che ha confermato quanto insinuato da alcuni partecipanti. Su TikTok, Biagio ha affermato che Lorenzo e Helena avrebbero avuto una breve relazione prima del loro ingresso nella casa. Ha aggiunto di aver visto delle foto che attesterebbero questo flirt.

Biagio ha descritto la situazione utilizzando riferimenti a film: “Dopo Il Segreto e Il Peccato e la Vergogna, ecco il remake di un noto film di Alberto Sordi, Io so che tu sai che io so, interpretato da Helena e Lorenzo”. Ha rivelato di aver ricevuto conferme da fonti interne e di ritenere che ci fosse un legame significativo tra i due, sottolineando che entrambi appartengono alla stessa agenzia di modelli. Ha suggerito che Lorenzo stia cercando di nascondere la verità per non compromettere la sua attuale relazione con Shaila, alimentando ulteriormente i sospetti nella casa.

L’ex gieffino ha affermato: “Aspetteremo con ansia il racconto, perché è giusto dire la verità. C’è stato un grande inciucio tra di loro e ho visto anche delle foto”. Ha messo in evidenza che Lorenzo e Helena avrebbero fatto un “patto” su come comportarsi all’interno del programma, suggerendo una pianificazione strategica di fronte ai potenziali pettegolezzi.

Con queste dichiarazioni, Biagio ha contribuito ad aumentare la tensione atmosferica nella casa del Grande Fratello, lasciando i concorrenti e il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi su questa complicata situazione sentimentale.