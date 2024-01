Ex gieffino su Beatrice Luzzi: “Ha stufato! Pesante e vittimista”

Nonostante sia amatissima e abbia sempre trionfato in ogni televoto, Beatrice Luzzi – com’è normale che sia – non convince proprio tutti. In particolare ieri un ex gieffino ha detto di essere stufo del vittimismo della concorrente del Grande Fratello. In un commento Instagram Cristian Imparato ha scritto che secondo lui Beatrice farebbe meglio ad uscire dalla casa del Grande Fratello.

“Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda! Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno”.

In ogni caso Cristian va ringraziato per averci regalato questo momento iconico…

“Ok che Martina può stare simpatica o meno, ma per Oriana uno psicologo no? Mi pare indiavolata e per me è insopportabile e anche prepotente. Poi Daniele? Dice che non gli interessano clip e dinamiche. E cos’è andato a fare per la seconda volta al Grande Fratello? Fa una vacanza? Ma chi ti crede tesoro? Fa la vittima dopo che ne ha dette di tutti i colori a Oriana e Martina”.

“Ha infangato il momento di Gabriel Garko, che era importante. Gabriel ha fatto un bel discorso profondo e Tommaso l’ha ridicolizzato ed è brutto. Reputo quello che ha fatto una roba schifosa. Si batte per i diritti LGBTQ e poi fa queste scenette ridicole. Come mai io ce l’ho con lui a parte questo? – ha continuato l’ex gieffino – Sul suo profilo prende in giro tutti e l’ha fatto anche con me. Un mio amico mi disse ‘vai a vedere cosa ha detto Tommaso’, io nemmeno lo conoscevo prima. Mi ha detto che sono un ce**o e un brutto ragazzo. Lui che ha la mascella di Zio Fester critica me?! Il suo lavoro è fare l’hater suo social e continua pure a fare la morale”.