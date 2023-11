Ex gieffino spara a zero sugli attuali concorrenti del Grande Fratello

L’ex gieffino Claudio Roma è stato uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. È stato il primo eliminato rimanendo nella casa solo due settimane. Quanto sono bastate per avere un giudizio sui suoi ex coinquilini.

Claudio Roma del Grande Fratello è stato arrestato per spaccio di droga https://t.co/MzCdw0RRjA #GF #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 17, 2023

Intervistato fra le pagine del settimanale Chi, a domanda diretta “che idea si è fatto dei concorrenti?”, l’ex gieffino Claudio Roma ha detto la sua su Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Heidi Baci e Betrice Luzzi.

“Giuseppe Garibaldi mi fa tenerezza, è un ragazzo che è uscito dal nido a 30 anni, non ha mai visto niente, fa cose che io facevo a 19 anni. A lui non importa di Beatrice Luzzi, avrebbe accettato le avance di qualunque donna. Vittorio Menozzi lo stimo molto, ma deve fare chiarezza e capire chi è veramente. Non ha reazioni, reprime le emozioni, ha una gran testa, ma mi sembra confuso”.

Parole poco carine anche su Varrese e su Brunetti.

“Massimiliano Varrese è un attore in tutti i sensi, non certo da Oscar ma di sicuro più bravo di me e questo, forse, è il motivo per cui è ancora lì. Mirko Brunetti non riesco a capire il suo presunto fascino. Ha sempre questa smorfia indecifrabile”.

E ancora:

“Heidi Baci è astuta e intelligente. I primi giorni scherzavamo molto. Le dicevo che era la mia bambolina e lei rideva, faceva quello che poi ha fatto con Varrese. Ma ero più sereno di lui, sapevo benissimo che mi avrebbe preso in giro e non volevo fare la sua stessa fine”.

L’unico complimento per Beatrice Luzzi.