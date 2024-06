Ex gieffino esagera durante la partita Italia Croazia: bestemmie e insulti

Ieri sera milioni di italiani hanno seguito con ansia la partita Italia Croazia, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti. Qualcuno si è goduto il match direttamente alla Red Bull Arena di Lipsia e tra questi c’era anche un noto ex gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha documentato il suo tifo con una diretta su Instagram. Alessio Falsone dopo il gol di Mattia Zaccagni si è collegato con i suoi follower ed ha dato vita ad una diretta decisamente agitata e colorita. L’ex gieffino tra qualche grido, una bestemmia e degli insulti random ai croati ha commentato il pareggio che ha permesso all’Italia di andare avanti verso gli ottavi di finale degli Europei. Un lord.

“Oddio sì ragazzi, ci siamo! Ma zio cane. Ma ti pare che arrivo fino qua e me ne vado a casa?! Dio m***a mo ti sfondo. Sì ca**o, godo, sti croato di m***a. Vorrei litigare con tutta la Croazia. Ve l’ho detto che andavano tutti a casa. Ma io non potevo mica venire in Germania e andarmene a casa bastonato, mai, mai, proprio mai ragazzi. Lo sapevo ragazzi, io lo sapevo. Vi pare che potevo venire qui per nulla? Impossibile, impossibile, mai, quando godo! Siamo carichi o no? Adesso andiamo a fare un casino. Mamma mia che bello che è. Ma come l’ha messa Zaccagni? Mannaggia alla Croazia dove l’ha messa Zaccagni?! Ma potevamo venire qui e tornare a casa bastonati. Non potevamo nemmeno uscire che ci scannavano, giustamente.