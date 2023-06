Ex gieffino contro GF Vip, poi tira in ballo Luigi Berlusconi: “Quel paese merita l’asteroide”

Fulvio Abbate è molto attivo su Twitter e in questi giorni si è scagliato contro il ‘paese che si nutre di GF Vip e che riempie di complimenti Luigi Berlusconi‘. Il famoso scrittore ha anche risposto a chi gli ha fatto notare di essere un ex gieffino e la fatto in maniera molto sintetica.

La bellezza non è il mio caso? Forse, ma non appartengo di certo alla fogna fascio putiniana. Giornata trascorsa a bannare fascisti, trogloditi, analfabeti filoputiniani e terrapiattisti, tutti inginocchiati davanti alla memoria del piduista Berlusconi. Ora e sempre Resistenza”.

“Non vedevo l’ora di andarmene!. Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una, è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Alcuni passavano intere giornate a fare battute del cavolo tipo: Dov’è Bugo? Oppure: La luna nera.

Reputo il figlio della Parietti l’elemento più tracotante lì dentro. Ritiene di dover muovere i fili di questa specie di ‘setta’ pietosa, si è dato i gradi di capoclasse. – ha continuato lo scrittore ed ex gieffino – Della Gregoraci non ne contemplo neppure l’esistenza. Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat. La Ruta che è insostenibile. Lei si sveglia e inizia a ballare per mostrarsi. Gli altri pensavano che fosse scombiccherata, invece è una strategia precisa per farsi poi votare dai semplici, che la trovano carina. Ho fatto notare che trovo raggelante che madre e figlia abbiano delle ciglia finte di dieci centimetri, passi tre centimetri, ma dieci diventa abominio”.