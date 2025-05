Ex Gieffina Vende Ciabatte Usate del Grande Fratello!

Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island, ha suscitato curiosità vendendo un paio di infradito ricevute in omaggio durante il reality show. Il prodotto, messo in vendita su Vinted a soli 4,99 euro, ha attirato l’attenzione degli utenti, generando discussioni tra i fan.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il gesto di Petagna ha sorpreso e confuso i suoi seguaci, che si sono interrogati sulle motivazioni dietro questa decisione. Poche ore dopo la pubblicazione dell’inserzione, le ciabatte sono sparite dalla piattaforma, alimentando ulteriormente il mistero: si è trattato di un ripensamento da parte dell’ex gieffina o di una vendita riuscita?

Federica, professionista nel settore della nail art, è nota per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2024 al fianco dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Dopo il programma, i due si sono separati e Petagna ha iniziato una relazione con un altro partecipante, Stefano Tediosi, mentre D’Apice ha intrapreso una storia con Chiara Cainelli nel corso del Grande Fratello. La breve avventura di Federica nel reality di Signorini si è conclusa rapidamente.

L’incidente delle ciabatte rimane una notizia leggera ma intrigante nel panorama del gossip italiano, prontamente discusso tra i fan dei reality.

