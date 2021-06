Francesca Cipriani ha partecipato al Grande Fratello nel 2006, ha vinto La Pupa e il Secchione nel 2010 ed infine è naufragata in Honduras a L’Isola dei Famosi nel 2018. Da lì, il giro di boa: è ritornata in Honduras nel 2019 dove ha rotto la testa del Divino Otelma, ha ripreso parte a La Pupa ed il Secchione e Viceversa nel 2020 ed ora vuole ritornare giustamente al Grande Fratello di Alfonso Signorini, quello versione Vip.

Intervistata da Francesco Fredella per RTL 102.5 News, la Cipriani a domanda diretta se le farebbe piacere rientrare nella casa del GF, ha risposto di sì: “A me farebbe molto piacere se mi chiamassero perché il primo amore non si scorda mai“.

Francesca Cipriani ora ha 36 anni ed è decisamente cambiata fisicamente da quando a soli 21 anni oltrepassò la porta rossa di Cinecittà: si è rifatta labbra, seno (più volte), fondoschiena e qualche liposuzione.

Riuscirà la nostra Barbie italiana a completare il suo giro di boa e ritornare là dove tutto ebbe inizio?

In casa potrebbe trovare la cantante lirica Katia Ricciarelli, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’ex di Mark Caltagirone, Pamela Prati ed anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.

“Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia“.

Preparo i popcorn.