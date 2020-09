Serena Grandi è un’icona del cinema italiano e nel 2013, quando ha aperto il suo ristorante La Locanda Di Miranda, lo ha fatto per rendere omaggio proprio al film Miranda che ha girato nel 1985 con Tinto Brass.

Ma se il mondo del cinema le ha portato solo soddisfazioni (come il premio Oscar per La Grande Bellezza, anche se ufficialmente non l’ha vinto proprio lei eh) quello imprenditoriale un po’ meno, perché dopo solo un anno dall’apertura La Locanda Di Miranda ha chiuso ed un paio d’anni dopo ha dichiarato fallimento.

A quel punto è scattata un’indagine della Procura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha chiesto ed ottenuto la condanna dell’attrice a due anni e due mesi di reclusione per fallimento, bancarotta con distrazione dei beni strumentali ed irregolarità sui libri contabili.