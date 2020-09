Roberta Beta questa settimana è stata intervistata da Il Giornale ed a domanda diretta se rifarebbe il Grande Fratello ha così risposto:

Successivamente si è lasciata andare a vecchi ricordi ed a quando disse NO a Maria De Filippi.

“Una volta dissi di no anche a Maria De Filippi, mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e Donne, rifiutai e lei mi raddoppiò l’offerta economica. Rifiutai comunque, ho pensato che figura ci faccio, se ora accetto? Da quel momento Fascino non mi cercò mai più”.