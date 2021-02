Ivana Icardi è incinta.

La sorellina di Mauro Icardi (nonché acerrima nemica della cognata Wanda Nara) è incinta ed aspetta una femminuccia da Hugo Sierra, l’ex gieffino che ha conosciuto in Honduras durante la loro partecipazione a Supervivientes nella primavera dello scorso anno.

Entrambi sono stati chiamati a partecipare in qualità di naufraghi in seguito all’enorme successo avuto dai loro ex Gianmarco Onestini e Adara Molinero al Gran Hermano Vip dell’anno precedente, dove quest’ultima trionfò a fuor di popolo e lui vinse lo spin-off ufficiale.

Adara, durante il Gran Hermano Vip, tradì Hugo Sierra (con cui solo 6 mesi prima aveva avuto una bambina) con Gianmarco Onestini e fra i due scoppiò un grande amore (ora purtroppo finito).

La relazione fra Ivana ed Hugo venne così vista come una ripicca televisiva tant’è che lo stesso Luca Onestini li etichettò come due pagliacci.

“Ivana era quella che accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality show. E sempre Ivana si bacia e si tocca con Hugo Sierra dopo solo due giorni dall’inizio di Supervivientes. Se per casualità qualcuno avesse ancora dubbi…Ora pure i muri hanno capito che schifo di persone che sono quei due pagliacci”.

La loro storia però è durata anche finito Supervivientes, dato che hanno passato la quarantena insieme ed ora aspettano una bambina che nascerà in estate. Per Ivana Icardi è la prima figlia, per Hugo Sierra la seconda.

Vi ricordo che lei nel 2019 ha partecipato (insieme proprio a Gianmarco Onestini) al Grande Fratello di Barbara d’Urso.