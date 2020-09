Sfera Ebbasta è finito a sua insaputa all’interno di una dinamica trash creata da Serena Enardu, ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Tommaso, figlio di Serena Enardu, sarebbe caduto dal proprio monopattino nello stesso momento in cui per strada passava con la propria Porsche il trapper Sfera Ebbasta.

Il trapper, alla vista del figlio della Enardu a terra, sarebbe sceso dalla macchina ed avrebbe inveito contro di lui.

“Tommaso con il monopattino è caduto davanti a Sfera Ebbasta, che si è subito precipitato ad abbassare il finestrino per dirgli e per minacciarlo di picchiarlo qualora non si fosse fatto abbastanza male durante la caduta. Questo perché magari ha dovuto frenare in maniera irruente col suo Porsche. La prossima volta ti consiglio di scendere e di verificare se un ragazzino si è fatto male, anziché fare il fighetto davanti alla tua fidanzata che mi auguro ti abbia almeno fatto un cazz**tone per quanto sei meschino e piccolino”.