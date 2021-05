Ally Brooke è la chiacchierona delle Fifth Harmony e dopo aver confessato che avevano preso in considerazione l’idea di una sostituta dopo l’addio di Camila Cabello, ora è tornata a parlare della girlband direttamente nel suo podcast, The Ally Brooke Show, disponibile su YouTube.

In occasione della prima puntata Ally Brooke ha ricordato il suo periodo nelle Fifth Harmony (gruppo creato e nato ad X Factor nel 2012 e sciolto definitivamente nel 2018) come magico ma allo stesso tempo tossico.

“Abbiamo preso d’assalto l’industria dell’intrattenimento” – si legge sul portale VeryInutilPeople – “Ripensando a quel periodo, delle volte non mi accorgevo nemmeno di quanto fossimo grandi. Perché credo che se sei parte di un qualcosa del genere, non puoi nemmeno capirlo perché la tua vita si muove alla velocità di mille miglia al minuto. È stato un vero vortice”.

Ex Fifth Harmony svuota il sacco: “Abbiamo subito abusi ed è stato traumatico”

Ally Brooke ha poi continuato confessando di non aver granché amato quel periodo fatto di abusi di potere, mentali e verbali.

“Odio dirlo, ma non mi sono divertita e non mi è piaciuta l’esperienza nelle Fifth Harmony. È stato difficile perché c’erano così tante cose da fare. Molti dietro le quinte. Tanta tossicità. Così tanti abusi. Così tanti abusi di potere e abusi mentali. Abusi verbali. È orribile, e per me è un peccato, perché eravamo così grandi. Avrei dovuto divertirmi di più. Ho fatto così tanto per il gruppo. […] È stato traumatizzante e alcune cose riesco a condividerle tranquillamente, ma per altre non sono ancora pronta. Mi sto sentendo più a mio agio nell’imparare ad aprirmi sulle mie esperienze in questo settore e nelle Fifth Harmony.”

Dopo questa bomba tutti i fan si sono allarmati anche perché Ally Brooke, come confessato, ha ancora molti altri segreti che “non è pronta” a condividere col mondo da quanto sono stati traumatici.