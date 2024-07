Ex fidanzati famosi al Grande Fratello: appello del pubblico a Signorini

Gli autori del Grande Fratello sono alla ricerca di vip e nip da far entrare nella Casa di Cinecittà a settembre e qualche nome in realtà è già venuto fuori. In queste settimane però il pubblico sta chiedendo a gran voce l’ingresso al GF di due ex fidanzati famosi, che hanno fatto sognare moltissime persone con la loro storia a Uomini e Donne.

I due ex fidanzati famosi che il pubblico vorrebbe al GF sono Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, protagonisti di Uomini e Donne nel 2018. L’ex tronista è tornata a riaccendere le speranze di rivederla con Giordano quando durante un gioco su Tik Tok in cui doveva fare una classifica delle coppie più belle di U&D ha piazzato lei e Mazzocchi al primo posto (lo stesso gioco fatto da Claudio Sona).

In effetti io se fossi Alfonso un pensierino su Nilufar e Giordano lo farei.

“Sono uscita felicemente fidanzata da Uomini e Donne ed è stato bello. Come mai è finita? Tra noi è durata un anno, ci siamo lasciati semplicemente perché io avevo 19 anni e lui 21. Ci sta che poi ti rendi conto che vuoi cose diverse. Non ci sono stati drammi o cose brutte. Del tipo io voglio A e tu vuoi Z, facciamo che io mi vado a prendere A da un altro e tu Z da un’altra. Poi però non è arrivato nessun altro. Quella per me è stata l’ultima relazione. Sono cinque anni che sono proprio single.

Per me la perfezione sarebbe conoscere qualcuno tramite amici, perché è più facile. In una città come Milano che è piuttosto individualista, a differenza di Napoli, le persone non è che ti approcciano chissà quanto ed è difficile trovare una persona che ti fa da gancio. La relazione che cerco deve essere una cosa che ti devo amare proprio tanto, per me devi essere famiglia, non mi serve qualcuno che mi porta a cena fuori, lo faccio da sola, non ho bisogno di qualcuno che mi faccia fare i viaggi o sia una compagnia per qualcosa.

Io ho bisogno di qualcuno che sia veramente la ciliegina sulla torta, perché io la torta mia ce l’ho già, non ho bisogno di qualcuno che sia la crema al mio pan di spagna. lo sono sia la crema che il pan di spagna, però se vuoi essere la ciliegina a me piace come cosa. Deve essere veramente un fare il tifo, essere una squadra, io la vedo molto come team”.