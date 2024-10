Ex fidanzata di Liam Payne: “Messaggi inquietanti, parlava di morte”

I rapporti tra Liam Payne e la sua ex fidanzata, Maya Henry, sono stati sempre difficili, ma sono deteriorati ulteriormente dopo che Maya ha pubblicato un romanzo ispirato alla sua vita, che affronta il tema degli abusi. La modella texana ha fatto trapelare dettagli che hanno portato a uno scandalo che ha coinvolto l’ex cantante degli One Direction. Maya ha anche rivelato che Liam l’ossessionava con messaggi costanti provenienti da diversi numeri di telefono. Ha dichiarato: “Mi farà esplodere il telefono. Non so mai da dove provengano le chiamate. Continua a contattare anche i miei amici, e il suo comportamento è costantemente strano”.

In video su TikTok, Maya ha condiviso che Liam le inviava messaggi inquietanti, dicendo di non stare bene e di sentirsi prossimo alla morte. Le sue parole la preoccupavano e, in una situazione in cui ha tentato di aiutarlo, Liam avrebbe reagito rifiutando l’assistenza. Maya ha spiegato: “Da quando ci siamo lasciati continua a mandarmi messaggi. Un giorno ha detto a mia madre di contattarmi perché non stava bene”. La situazione è peggiorata quando, dopo l’annuncio del suo libro, Liam avrebbe chiamato la madre di Maya affermando che non sarebbe vissuto a lungo. Maya ha chiarito di non prendere alla leggera le minacce alla vita e ha cercato di offrirgli supporto, ma senza alcuna intenzione di riprendere la relazione.

Inoltre, Maya ha rivelato che Liam manipolava le sue emozioni utilizzando minacce legate al suicidio, suggerendo che avrebbe potuto essere ritenuta responsabile se qualcosa fosse accaduto a lui. Nonostante il caos emotivo, Maya ha espresso la sua preoccupazione per il benessere di Liam, considerando che è un individuo con una famiglia e amici che si preoccupano per lui. Ha affermato di non desiderare il male per lui, ma ha anche sottolineato che la situazione era diventata insostenibile.

Maya ha infine menzionato questioni legali riguardanti recenti eventi, segnalando che la situazione era peggiorata notevolmente, aggiungendo una nota di grave preoccupazione al suo racconto.