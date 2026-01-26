Ex Eridania di Policoro: lavoro e futuro per il Metapontino

L’ex zuccherificio Eridania di Policoro, in provincia di Matera, è un luogo che rappresenta un pezzo di storia sociale ed economica del Metapontino. Dal 1955 al 1991, lo stabilimento ha garantito lavoro a oltre 1000 lavoratori, tra diretti e indotto, permettendo a molte famiglie di costruire una casa, crescere figli e restare sul territorio.

Oggi, dopo più di trent’anni di abbandono, l’area dell’ex Eridania si presenta come un grande contenitore vuoto, segnato dal degrado, ma carico di potenzialità enormi. Il Segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, ha effettuato un sopralluogo esterno della struttura, verificando lo stato dei luoghi e sottolineando il contrasto netto tra ciò che questo stabilimento è stato e ciò che è oggi.

L’Ugl non intende fare polemica sterile, riconoscendo che l’attuale Giunta regionale sta facendo qualcosa per il recupero dell’area. I progetti esistono, sono stati approvati e non sono improvvisati. Il recupero dell’ex zuccherificio Eridania è stato finanziato con 32 milioni di euro del PNRR e dovrebbe ospitare il Centro ricerche “Società & Energia”. Il progetto è strutturato, credibile e pronto a partire, coinvolgendo diversi soggetti e rappresentando un caso unico a livello nazionale.

L’Ugl insiste sul fatto che il lavoro deve tornare al centro, non solo occupazione qualificata futura, ma anche lavoro immediato legato ai cantieri, alla manutenzione, ai servizi, all’indotto. Ogni mese perso significa posti di lavoro che non nascono e giovani che continuano ad andare via. necessario accelerare, senza permettere che tutto resti fermo per passaggi burocratici o rimpalli di responsabilità. L’area dell’ex Eridania deve tornare a produrre occupazione, perché Policoro e il Metapontino hanno già pagato un prezzo altissimo in termini di lavoro perso.