Ex Direttore di un Dipartimento del CNR

È morto a 59 anni Giovanni Maga, virologo e direttore del dipartimento di Scienze biomediche del Cnr, dopo una lunga malattia. Nato a Pavia nel 1965, Maga, che avrebbe compiuto 60 anni il 30 maggio 2025, ha dedicato la sua carriera alla ricerca sulle infezioni virali e alla divulgazione scientifica, diventando una figura di riferimento nel campo. Il suo operato è stato cruciale nello studio della replicazione del Dna, della resistenza ai farmaci antivirali e nella lotta contro il Covid-19, durante la quale ha fornito molte analisi ai media nazionali e locali.

Dopo la laurea in Scienze biologiche nel 1984, ha conseguito un master in genetica nel 1990 e una specializzazione in Genetica applicata nel 1993. Ha lavorato in Svizzera presso l’Istituto di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università di Zurigo tra il 1993 e il 1996. Rientrato in Italia nel 1997, ha iniziato un lungo percorso al Cnr, dove ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste scientifiche internazionali e ottenuto numerosi brevetti. Nonostante la diagnosi di malattia a metà del 2023, ha continuato a impegnarsi in progetti di ricerca di rilevanza nazionale.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 22 marzo, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. La presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, ha espresso il suo profondo rammarico, sottolineando il lungo impegno di Maga e il suo contributo nell’ambito delle scienze biomediche, nonché la sua capacità di comunicare con efficacia e chiarezza le complesse tematiche scientifiche.