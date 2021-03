Instagram oggi ci ha regalato una bella polemicuccia trash con protagoniste Chiara Ferragni (a sua insaputa) e Martina Sebastiani, ex volto dell’edizione 2018 di Temptation Island, che durante il falò di confronto chiamò il suo fidanzato di allora, Gianpaolo Quarta, col nome del tentatore con cui aveva flirtato fino a cinque minuti prima, Andrea Dal Corso.



A distanza di tre anni Martina Sebastiani ha cambiato vita e fidanzato (è passata da Gianpaolo a Gianfranco, un ragazzo super riservato che non fa parte del mondo dello spettacolo) ed ora è anche felicemente incinta di una bambina che chiamerà Vittoria.

Appena l’ha comunicato ai suoi follower, qualcuno l’ha accusata di aver copiato Chiara Ferragni, che proprio un paio di giorni fa ha dato alla luce la sua bambina che ha chiamato Vittoria. Apriti cielo.

L’ex di Temptation Island ha ovviamente risposto rispedendo al mittente le accuse e sottolineando come il nome ‘Vittoria’ lo avesse scelto prima che lo annunciasse Chiara Ferragni.

“Io e il mio ragazzo abbiamo scelto questo nome quando ancora non ero incinta, non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone!”.