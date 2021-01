Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe arricchirsi di un altro maschietto oltre il già confermato Brando Giorgi ed il rumor sull’ex gieffino Ascanio Pacelli, dato che – come riporta il sito GossipeTv – in lizza ci sarebbe anche Giorgio Manetti che ha addirittura rifiutato di partecipare all’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

“Ho detto no al Grande Fratello Vip” – ha svelato l’ex fidanzato di Gemma Galgani fra le pagine del settimanale NuovoTv – “Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. “L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”.

Storico volto del Trono Over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti è stato per anni il ‘Gabbiano’ che ha fatto innamorare Gemma Galgani, salvo poi lasciarla in diretta televisiva per amoreggiare con le altre davanti a lei. Ad oggi il suo nome è un po’ sbiadito, ma garantirebbe quel filone trash-mariano che non può mai mancare in un reality show di Canale 5.

L’Isola dei Famosi, i rumor sul cast

Fra gossip, rumor e smentite, questi dovrebbero essere i nomi più accreditati al naufragio: Asia Argento, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Patrizia Rossetti, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Che ne pensate? C’è qualche nome interessante che vi piacerebbe vedere nel cast ufficiale?