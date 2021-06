È stata una delle gieffine protagoniste della prima edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi ed ora, a distanza di cinque anni, ha confermato il suo addio definitivo al mondo della televisione. Sto parlando di Asia Nuccetelli, all’epoca del reality aveva da poco compiuto 20 anni. “Crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori. Ho fatto delle esperienze che probabilmente a 18 anni non le ragioni“, ha dichiarato.

A mettere un punto definitivo alla carriera della Nuccetelli in tv è stata anche sua madre Antonella Mosetti: “Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!”.

E ancora:

“Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo“.

All’epoca del Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli si prese una cotta per Andrea Damante facendo molto indispettire Giulia De Lellis che entrò in casa in qualità di fidanzata gelosa al grido di “vai a giocare un po’ più in là“. Che edizione pazzesca. Asia, il Dama, la Mosetti, Queen Valery con lo scolapasta, Pamela Prati col taxi e le docce di Gabriele Rossi.