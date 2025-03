Ex coppia del GF Vip verso L’Isola dei Famosi: “I fan impazziranno di gioia”

Sono in fase di preparazione i dettagli per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con Veronica Gentili come probabile conduttrice. Ci sono incertezze sui ruoli di inviato e opinionista; tra i candidati ci sono Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura, anche se non si escludono le alternative di Dario Maltese e Vladimir Luxuria. Riguardo ai naufraghi, si vocifera la partecipazione di alcuni volti noti, tra cui la tennista Camila Giorgi, MariaLuisa Jacobelli, Angelo Madonia e la ciclista Letizia Paternoster. Tra i papabili anche un’ex coppia del Grande Fratello Vip, la cui presenza potrebbe aumentare gli ascolti.

Deianira Marzano ha rivelato l’eventuale partecipazione di questa ex coppia di concorrenti del GF Vip, suggerendo che la possibilità di un ritorno di fiamma tra di loro sarebbe un’attrattiva per il pubblico. Secondo l’esperta, alcuni ex gieffini stanno sostenendo i provini per il programma, tra cui Delia Duran, recentemente avvistata ai casting. Amedeo Venza ha aggiunto che Mirko Brunetti è stato contattato per partecipare, ma ha declinato l’offerta. Recentemente, è emerso che Mirko è fidanzato con Silvia Ghio e i due stanno insieme da diversi mesi, con piani di uscire pubblicamente come coppia.

In sintesi, L’Isola dei Famosi si prepara a tornare con un mix di novità e volti familiari, promettendo di intrattenere il pubblico con dinamiche intriganti e sorprese tra i concorrenti.