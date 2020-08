Non soltanto una star di Tik Tok e un’ex alunno della scuola, ma ai casting di Amici 20 si è presentato anche un volto noto di X Factor. Stando agli ultimi rumor pare che una ragazza arrivata alla sesta puntata del serale del talent di Sky sia intenzionata ad ottenere un banco nello show mariano. Si tratta di Rita Bellanza, la cantante che era data per favorita alla vittoria di X Factor 11 e a cui era stato assegnato l’inedito ‘Le Parole che Non Dico Mai’.

Sul web è scoppiata una polemica per “i troppi volti conosciuti” ad Amici 20, ma onestamente ha poco senso, visto che per adesso stiamo parlando di casting e che magari nessuno di loro entrerà nella scuola. Detto questo io ricorderei a tutti che la vincitrice dell’anno scorso, Gaia, veniva da X Factor e che Irama e Virginio avevano già fatto Sanremo.

Comunque c’è da dire che quest’anno Amici vuole battere il record per il maggior numero di volti noti (e raccomandati) inseriti in un talent. Hanno praticamente -quasi- tutti una strada già spianata, vorrei capirne il senso.

Spero si riveli essere falso altrimenti ciaone. pic.twitter.com/ky4ld4hgSW — lottie;☾ (@colpadeltempo) August 27, 2020

Beh lo scorso anno c’erano Gaia (seconda a Xfactor) e Nyv che aveva fatto sanremo giovani. Ora io non so chi siano sti ragazzi (ma ammetto che non conoscevo neanche Gaia) ma se c’è un minimo di talento, come altri in passato, è giusto che ci provano. https://t.co/WSvdCJAw2Q — marperlo (@marperlo1) August 27, 2020

Lei è Rita Bellanza, il grande pubblico conosce Rita per la sua partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017. Uscì nella sesta puntata dei live ma pubblicò ugualmente un singolo scritto proprio da Levante. Riuscirà ad ottenere il banco di #Amici20? pic.twitter.com/VDgkK4TirQ — AMICI NEWS (@amicii_news) August 31, 2020

X Factor 11, l’inedito di Rita Bellanza.