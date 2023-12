Ex concorrente di Ballando: “Mi vergognavo a farlo. Fatto per soldi”

Ogni anno Milly Carlucci riesce a mettere insieme cast stellari per Ballando con le Stelle e sono molti i vip che sperano di partecipare al noto show di Rai Uno. C’è però una famosa ex concorrente che oggi in tv ha dichiarato di essersi vergognata a scendere in pista. La star in questione ha rivelato di aver preso parte alla trasmissione solo per soldi, per mantenere i suoi figli.

Ex concorrente di Ballando: “Traumatizzata, non mi sentivo bene, criticata mentre indossavo abiti di paillettes”.

Asia Argento è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ed ha ricordato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Come mai mi vergognavo? Ballare davanti a tutti… Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’. Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. – ha continuato Asia Argento – Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello. Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo ragazzi è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata, altrimenti da ex concorrente se non avessi avuto il trauma avrei ballato anche a Boomerissima. Mi manca Sanremo, se voglio andare al Teatro Ariston a cantare? No, ma che canto io?! Lasciamo perdere, al massimo io stono. Quindi niente Sanremo per me fidati“.

Viva la sincerità. Ancora una volta Asia ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.