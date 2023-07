Ex concorrente del GF Vip critica le nuove linee: “Sbagliato fare un reality di educandi”

Già nelle ultime puntate dell’ultima edizione del GF Vip avevamo capito che l’aria era cambiata, tra squalifiche lampo, la scomparsa degli eliminati in studio e le continue ramanzine ai concorrenti ,sembrava di stare in una sorta di mix tra Il Collegio e Ti Spedisco in Convento. Adesso però è confermato, il GF Vip si avvia verso una rivoluzione, una sorta di ripulita e la scelta di Cesara Buonamici come opinionista è solo il primo passo (c’è anche il no di Pier Silvio ad una lista di possibili gieffini). In questi giorni un’ex concorrente del reality ha detto la sua sulle nuove linee chieste dall’editore. Elenoire Ferruzzi spera che il GF non si trasformi in un programma di educandi.

Ma ecco il GF Vip che si rifà il look…



Elenoire Ferruzzi, l’ex concorrente del GF Vip parla della nuova edizione del reality.

“Sì ho visto il toto-nomi che è uscito. Però voglio fare delle precisazioni. Il GF è un reality e quindi i reality devono rappresentare la realtà e la vita vera, che è fatta di mille sfumature. E quindi un reality deve rimanere un reality, certo, nei limiti del rispetto, però un reality ripeto che deve portare la realtà in tv, con i suoi pro e i suoi contro, con le bellezze e le bruttezze del reale. Quindi voler cercare di fare un reality di educandi io lo trovo sbagliato. Perché ognuno ha la sua personalità e deve far emergere tutto, lati positivi e anche quelli negativi. Così com’è successo a me e a tutti noi. Ci sono personaggi che hanno degenerato ed è vero, io stessa e anche altri, ma nei limiti si deve portare la verità. Noi che l’abbiamo vissuto possiamo dirlo che dentro si vive una situazione che fuori non si può capire. Bella l’idea di mettere insieme personaggi conosciuti e persone meno conosciute. Ed è giusto così tutti hanno modo di esprimersi. Ci sono tanti talenti che non si conoscono e storie di vita belle da conoscere”.

Anche Patrizia Rossetti si è detta d’accordo con Elenoire: “Capisco tutto, però va portato il reale. E da ex concorrente dico anche che è normale che scappino parolacce e comportamenti sopra le righe, ma è normale e giusto così. Perché altrimenti non sarebbe un reality, ma una recita. Comunque a settembre vedremo la nuova edizione. Io sono contenta che sia un mix tra persone normali e cosiddetti vip“.