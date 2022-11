Ex concorrente del GF Vip: “Corteggiato da maschi, mi incuriosiscono le trans”

C’è un concorrente delle ultime edizioni del GF Vip che più degli altri è noto per essere molto, molto sensibile al fascino femminile. Un anno fa nella casa del GF Vip Amedeo Goria non ha nascosto il suo interesse per alcune gieffine, Soleil e Ainett su tutte. Proprio vista la passione dell’uomo per il corteggiamento, un giornalista di Nuovo gli ha chiesto se è mai stato davvero fedele ad una donna. Il massimo della fedeltà di Amedeo è stata 2 anni con la Ruta.

Non solo corteggiatore, ma anche corteggiato, Goria tra una chiacchiera e l’altra ha svelato di avere alcuni ammiratori.

“Per due anni sono stato fedele alla mia ex Maria Teresa Ruta: avevo avuto la fortuna di sposare una bella ragazza di successo, mi sono montato la testa e ho cominciato ad avere distrazioni. La notorietà favorisce gli incontri. Adesso non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. Se mi piacerebbe incontrare questi ragazzi? No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio. Con gli anni penso di essere diventato un tipo interessante esteticamente. Da giovane invece avevo il complesso di essere bruttarello ed ero pure balbuziente. Adesso comunque sono single. Con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici. E tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme”.

“Soleil? La concorrente più stuzzicante”.

“C’era feeling con Soleil, mi hanno ostacolato. Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte. Sole mi ha preso di testa, con lei parlavo di tutto. Insieme organizzavamo giochi e scherzi. Non solo per la sua bellezza, lei mi piace come persona, è una donna molto intelligente. Tra tutte le gieffina è la concorrente che trovavo più stuzzicante. E ripeto che non è soltanto qualcosa che ha a che vedere con l’estetica”.