L’ex concorrente de L’Eredità, Marco Eletti, è il principale indagato per l’omicidio del padre Paolo Eletti e per il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti.

Il 32enne nel gennaio del 2019 aveva partecipato come concorrente proprio a L’Eredità senza pur vincere il montepremi finale.

“Rivedermi in tv mi ha fatto un certo effetto” – ha scritto il giovane nel suo blog – “E purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale”.

A distanza di due anni e qualche mese, il brutto ritorno sui media perché accusato di aver ucciso il padre ed aver tentato di uccidere la madre.

Ad avvertire la polizia della mattanza sarebbe stato proprio Marco Eletti e quando l’ambulanza è arrivata sul posto non ha potuto far altro che constare la morte del padre col cranio fracassato di martellate e soccorrere la madre, in fin di vita con i polsi tagliati. La donna è ora ricoverata in coma farmacologico.

Il figlio della coppia, come già detto, risulterebbe essere il principale indagato avendo fornito alla polizia dichiarazioni ritenute contraddittorie. Domenica mattina è stato pertanto emesso un provvedimento di fermo, ora è in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Il movente, pare, sarebbe di natura economica.