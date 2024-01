Ex cantante di Amici vince X Factor rumeno e diventa una star in Romania

Da Amici di Maria ad X Factor rumeno, un’ex cantante del talent mariano adesso è diventato una star Romania. Nick Casciaro ha partecipato ad Amici 13 (l’edizione con i Dear Jack e Deborah Iurato), ma è stato eliminato alla settima puntata del serale. Dopo la sua avventura nella scuola della De Filippi però Nick non ha raggiunto il successo discografico e per puro caso nel 2020 dei suoi conoscenti rumeni gli hanno consigliato di partecipare ad X Factor Romania. Nick non solo è stato preso immediatamente, ma ha anche vinto il programma e da allora Casciaro ha preso parte ad numerosi eventi e trasmissioni rumene.

Nick non è certo il primo ex cantante di Amici ad aver avuto esperienze all’estero, Shady (della sedicesima edizione) ha tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed ha lavorato a diverse collaborazioni internazionali , mentre Maria Luigia ha partecipato a The Voice Albania.



“Come sono arrivato in Romania? stato per una serie di fatalità. Mio padre ha lavorato in Romania a cavallo fra fine anni 90 e inizio 2.000, in campo del calzaturificio. – ha raccontato Nick in un’interviosta rilasciat a a TDV – Quando il destino della fabbrica ebbe un cambiamento, rientrò in Italia portando con se una famiglia rumena a cui diede una mano per rifarsi una vita in Italia. Fu nel periodo in cui dal Veneto ci trasferimmo in Trentino. Attraverso questo contatto arrivò il suggerimento di provare ad accedere a XFactor Romania. Visto che il programma aveva accesso libero anche ai non rumeni.

Io ero in Sardegna in qualità di performer in un cast artistico, quindi avevo ben altro per la testa. Ma quando mio padre me ne ha parlato, sono salito sul primo aereo per la Romania e mi sono presentato. Senza aspettative, senza dare nulla per scontato. Sta di fatto che il video del mio provino è diventato virale con oltre 4 milioni di visualizzazioni su you tube. E da lì si è innescato tutto il resto. E’ stato un continuo viaggio avanti e indietro fra Italia e Romania. Era in periodo Covid e quindi veniva registrato tutto. La finale è stata il 23 dicembre 2021.

Cosa vuol dire per me vincere X Factor Romania? E’ entusiasmante. Era una competizione molto alta che rende ancora più intensa la vittoria. Aver convinto i giudici, la critica e sopratutto aver fatto breccia nei cuori del pubblico è un’emozione e un orgoglio unici. In Romania ho trovato un ambiente molto professionale, benchè i mezzi, rispetto a qua, sono molto minori, ma c’è un’apertura per chiunque abbia talento. In Italia non credo ci sia una apertura simile per chi viene da fuori, c’è una sorta di campanilismo”.