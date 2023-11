Ex cantante di Amici tra i big di Sanremo 2024, arriva la conferma

Sono chiuse le candidature per il Festival di Sanremo 2024 e Amadeus ha dichiarato di aver ricevuto più di 400 brani e di averne già selezionati poco dopo 50, dai quali adesso sta scegliendo i 23 che ascolteremo a febbraio. Tra i pezzi in questione pare proprio che ce ne sia uno di una nota ex cantante di Amici di Maria.

Tra questi 23 big che canteranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 febbraio pare che ci sarà anche Angelina Mango, reduce dal grande successo di Ci Pensiamo Domani e Che t’o Dico a Fa. Davide Maggio su Twitter ha confermato la presenza della giovane artista: “Iniziamo a dare un po’ di conferme. Per quanto mi riguarda, a Sanremo 2024 ci sarà: Angelina Mango. E mi piace assai!”

“Se farò davvero il prossimo festival di Sanremo? Me ne parlano in tanti, guardo i social e vedo il mio nome in diverse liste di pronostici. Questa cosa da un lato mi fa paura, dall’altro mi fa piacere che la gente mi immagini su quel palco. Chiaramente è un palco gigante su cui tutti vorrebbero salire, sarebbe bellissimo.”

Il nuovo singolo Fila Indiana? Si tratta di una canzone terapeutica. L’ho scritta quest’estate e ci ho messo un po’ a darle il significato che volevo. Ci sono queste immagini, che di sicuro arrivano da Lagonegro, di queste signore in fila indiana in chiesa per l’ostia. Sono immagini molto forti che mi sono rimaste in testa, e questa canzone affronta il fatto che spesso bisogna scegliere le persone con cui vivere, di cui fidarsi. Perché l’amore si può mostrare in tantissimi modi e non bisogna per forza cercarlo dove sarebbe più convenzionale farlo”.