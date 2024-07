Ex cantante di Amici su Chiara e Fedez: “Il mio singolo perfetto per loro”

La separazione dei Ferragnez è stata una bomba mediatica così potente da aver in parte eclissato il Pandoro Gate, tutti ne stanno parlando da mesi e le costanti novità e frecciatine continuano ad alimentare il fuoco del gossip. Adesso anche una nota ex cantante di Amici si è espressa su Fedez e Chiara e ha dichiarato che la Ferragni dovrebbe dedicare un suo singolo all’ex compagno.

Martha Rossi, concorrente della sesta edizione del talent mariano (una delle migliori), sul suo profilo TikTok ha pubblicato un breve estratto del suo singolo Distante: “Sfida anche lo spazio io ti guardo amore sei distante. E ora ti inseguo tra le facce della gente. Mi farò strada con il cuore di chi non si arrende mai, quel che è lasciato non è sempre perso“. L’ex cantante di Amici ha poi scritto: “La canzone che Chiara Ferragni dovrebbe dedicare a Fedez“.

Con tutto il rispetto per Martha, ma credo che Chiara preferirebbe dedicare un altro pezzo a Fedez…

maria luigia e martha rossi delle grandissime icone che non passeranno mai di moda ! https://t.co/cQrXL0GwDp — (@cmqgloria) January 22, 2023

Martha Rossi, Distante, testo del singolo dell’ex cantante di Amici.

Spiegami perché siamo lontani anni luce e non riesco a strappare.

Le tue parole che come scheggia di voce

si inchiodano al cuore.

Che ne sai di stelle quando provano a riempire l’universo

che le fa sembrare piccolissime scintille.

Come noi perdute nelle loro eterne danze

dove il tempo sfida anche lo spazio

io ti guardo amore sei distante

E ora ti inseguo tra le facce della gente

mi farò strada con il cuore di chi non si arrende mai,quel che è lasciato non è sempre perso,

si può rimediare quasi sempre

sei tu la soluzione, sei la mia costante

dovessi riscoprir le tue ferite mi perdonerai?

Quello che ho perso vale tutto il resto adesso

Adesso è bellissimo, bellissimo sfiorare ogni ricordo.

Bellissimo, bellissimo sognar per un secondo.

Spiegami perché siamo anime sole da sole incomplete.

Forse non sai che non hai ali spezzate ma solo richiuse.

Che ne sai di prendere un respiro e poi spiccare il volo,

trattenere le paure e sperar di non cadere,

quando è troppo facile fermarsi e lasciar perdere,

ti chiedo disperatamente puoi tornare amore, sei distante

E ora ti inseguo tra le facce della gente

mi farò strada con il cuore di chi non si arrende mai,

quel che è lasciato non è sempre perso,

si può rimediare quasi sempre

sei tu la soluzione, sei la mia costante

dovessi riscoprir le tue ferite mi perdonerai?

Quello che ho perso vale tutto il resto adessoAdesso è bellissimo, bellissimo sentirti ancora accanto.

Ed è bellissimo, bellissimo saper che non ti ho perso,

bellissimo, bellissimo riaverti un istante.

Quello che ho perso vale tutto il resto adesso

Adesso è bellissimo, bellissimo sentirti ancora accanto.

Bellissimo, bellissimo saper che non ti ho perso.