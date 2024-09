Ex cantante di Amici fa una rivelazione: “Come mai Maria non mi invita”

Manuel Aspidi è stato uno dei più amati protagonisti della sesta edizione di Amici di Maria. L’ex cantante del talent però non si è più visto in trasmissione e di recente ha parlato proprio di questo su TikTok. Il giovane toscano ha rivelato di avere un bellissimo ricordo di Maria e della sua squadra, ma ha anche accennato ad un malinteso.

“Oggi ci tenevo a rispondere a una domanda che mi viene fatta ripetutamente sul perché non vado ad Amici a promuovere i miei brani, come mai Maria non mi invita nei suoi programmi e come mai quando escono i miei singoli non vado lì a cantarli. La risposta è molto semplice, perché non dipende da me. Amici mi ha dato tanto ed è un’esperienza che porto nel cuore, io sono molto grato a Maria e al programma per l’opportunità che ho vissuto, per tutto quello di bello che ho avuto durante e dopo il programma. – ha continuato l’ex cantante di Amici – Grazie a loro ho iniziato a fare il mio lavoro.

Però devo dire che una volta finito lo show io mi sono rimboccato le maniche, perché a differenza dai ragazzi che partecipano ora, noi non avevamo un supporto delle case discografiche o manager e produttori. Nonostante tutto il disco Bianco e Blu fece ottimi risultati e la mia canzone Soli a Metà diventò una hit. Dopo Amici io, Karima e Federico abbiamo fatto uno spettacolo teatrale con Garrison, poi sono stato ricontattato per rifare lo spettacolo con Giulia Ottonello. Finito questo spettacolo ho ripreso in mano il resto e ho buttato giù altri progetti. Fui ricontattato da una persona della produzione teatrale che mi disse ‘ciao Manuel, abbiamo deciso di ripartire in tour teatrale’. Io dissi loro che non potevo, perché mi avevano detto che sarebbe finito e che potevo ritenermi libero. Questa persona mi rispose in questo modo ‘ricordati Manuel che da oggi tu non farai più nulla’”.