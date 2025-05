Ex candidato sindaco Mauro Gonnelli aggredito a Fiumicino

Mauro Gonnelli, ex candidato sindaco di Fiumicino per la Lega, è stato aggredito brutalmente il 6 maggio, dopo aver denunciato presunte speculazioni riguardanti i parcheggi a lunga sosta vicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci. L’episodio è avvenuto tra le 22:30 e le 22:45, quando due uomini lo hanno colpito violente alle spalle in un parcheggio mentre attendeva il figlio. Gonnelli ha subito la frattura del naso e di due costole e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Secondo il legale di Gonnelli, Massimiliano Gabrielli, l’aggressione sarebbe stata premeditata e legata a interessi economici con modalità mafiose, ricercando di zittire una voce critica. Negli giorni precedenti all’attacco, Gonnelli aveva pubblicato sui social un intervento contro il Comune, chiedendo maggiori controlli sulle nuove autorizzazioni per i parcheggi a pagamento, ritenute poco sicure vicino a scuole.

Sebbene attualmente non rivesta alcun incarico politico, Gonnelli è noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’attuale giunta di centrodestra. Ha presentato denuncia alla procura di Civitavecchia, sottolineando che l’aggressione è il risultato di un clima di intimidazione legato alle sue denunce pubbliche.

Fonte: www.virgilio.it