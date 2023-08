Ex boss di MTV svela la verità sull’esibizione di Madonna, Britney e Christina: “Sostituta, richieste del team”

Il 28 agosto saranno esattamente 20 anni dalla performance più iconica della storia della pop music. Agli MTV Video Music Awards del 2003 Madonna, Britney e Christina Aguilera hanno messo in scena un’esibizione di cui si parla ancora oggi (qui il video delle prove).

L’ex presidente di MTV, Van Toffler, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha rivelato dei retroscena su quegli storici 5 minuti. L’uomo ha confermato che all’inizio la regina del pop aveva pensato di salire sul palco con Britney e JLo e che solo dopo il due di picche della Lopez ha pensato a chiamare l’Aguilera. Inoltre la rete musicale pare abbia ricevuto centinaia di lettere e mail piene d’odio da omofobi indignati per il bacio saffico.

madonna, cristina aguilera and britney spears ~ like a virgin & hollywood [performance MTV 2003] pic.twitter.com/vTYY1uuOu8

“Quando ci siamo rivolgi a Madonna, siamo sempre stati molto comprensivi sul fatto che lei deve avere libertà creativa. Abbiamo sempre apprezzato qualunque cosa lei abbia scelto.

In quell’occasione abbiamo saputo che Madonna aveva reclutato tre colleghe: Spears, Elliott e Jennifer Lopez. Madonna ha scelto Britney e Jennifer perché erano le migliori popstar ballerine in circolazione. Voleva che fossero loro tre sul palco con lei. Poi abbiamo ricevuto una telefonata in cui si informava che Lopez aveva dovuto abbandonare il progetto perché aveva già accettato di girare il film Shall We Dance? quell’estate. A quel punto la performance era in pericolo. Dopo è nata l’idea di Christina, antagonista pop di Britney, le due erano viste come rivali e vederle cantare insieme avrebbe scosso.

Tutto quello che avete visto è stato partorito dalla mente di Madonna. Dalla torta gigante, alla scaletta, fino ai baci.

Madonna voleva che meno persone possibili conoscessero i dettagli, quindi le prove sono state fatte a porte chiuse per quasi tutti. Madonna ha insegnato i passi di danza a Britney e Christina e continuava a fargli rifare le cose e loro la ascoltavano totalmente.

Quando ci è stato detto che Madonna avrebbe baciato Britney e Christina eravamo tutti felici, sapevamo che sarebbe stato il momento. Ricordo che a MTV abbiamo iniziato a darci il cinque.

Poi la notte del live ricordo che ci sono stati dei problemi. Il bacio di Christina è stato quasi totalmente tagliato per mostrare la reazione di Timberlake. Ma i VMA sono belli anche per questo, perché non solo solo musica.

Il team dell’Aguilera ha chiesto a MTV di rimontare la performance per le trasmissioni successive. La rete non l’ha fatto”.