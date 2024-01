Ex ballerino di Lady Gaga: “In tour ho perso il 70% dell’udito e mi prendevano in giro. Nessuno l’ha avvisata”

Graham Breitenstein ha ballato per anni accanto a Lady Gaga, eppure fino ad oggi in pochissimi sapevano di un grosso problema che ha avuto durante il The Monster Ball Tour. L’ex ballerino della Germanotta ha rivelato di aver perso il 70% dell’udito del suo orecchio sinistro perché la direzione del tour di Gaga non gli avrebbe permesso di vedere uno specialista. Stando alla ricostruzione fatta da Graham, se avesse visto un medico adeguato nelle prime due settimane dai primi sintomi, il danno sarebbe stato riparabile. L’ex ballerino ha anche aggiunto che non appena ha parlato del suo problema, c’è stato anche chi l’ha preso in giro.

“Tutto è iniziato quando ero impegnato con il primo tour, che era The Monster Ball. Nel primo anno, mentre eravamo in tournée in Europa, mentre ero sul palco (credo fossimo in Germania o in Francia), ho avuto un’esperienza terribile sul palco. Il mio orecchio sinistro all’improvviso mi ha dato dei problemi. Sembrava avessi una folla nella testa, continui rumori. Non mi avevano dato delle cuffie e quindi le mie orecchie erano esposte ai rumori in tutte queste arene.

Sembrava che qualcuno stesse tenendo una conchiglia all’altezza del mio orecchio. Parlai con il management, mi fecero visitare dal loro medico, il suo compito era fornire agli artisti una soluzione rapida per tornare a esibirsi. Mi furono somministrate delle gocce, ma il rumore non se ne andava. Ho iniziato a chiedere se potevo vedere uno specialista, ma per diverse settimane non mi è stata data questa opportunità.

Grazie alla mia amica Molly , dopo sei settimane dall’infortunio iniziale, sono riuscito a vedere uno specialista e lì ho avuto una notizia inaspettata. Ho scoperto che avevo perso circa il 70% dell’udito dell’orecchio sinistro, che il danno era permanente e che, se trattato nelle prime due settimane dall’insorgenza, il problema sarebbe stato risolvibile con una semplice iniezione. Purtroppo era tardi e adesso dovrò vivere il resto della mia vita con il 30% di udito dell’orecchio sinistro. Dire che ero devastato è un eufemismo.

Quando ho parlato con la direzione di quel periodo, mi è stato detto che non avrebbero detto a Laurieann cosa era successo perché, se così fosse stato, sarei stato licenziato.

Quindi per il resto di The Monster Ball, Born This Way Ball, Art Pop promo, ArtRave Tour, SuperBowl, Coachella, Joanne, prima parte di Chormatica (pre-pandemia) ho imparato a convivere con questa condizione pur essendo preso in giro per non essere in grado di sentire bene. È successo spesso. Le persone buone non ti prendono in giro per una condizione così importante che avrai per tuitta la vita.

Se Gaga l’ha saputo? Non credo, questo è quello che ho capito. Non era come se fosse semplicemente un accesso facile… Non è facile bypassare tutti per parlare con Gaga. Un mio collega mi ha detto “ricorda che lei è la star e non una tua amica””.