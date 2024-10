Ex ballerino di Amici attacca Alessandra Celentano, lo sfogo

Durante la prima puntata di “Amici 24”, Alessandra Celentano ha scelto Alessia per la sua squadra, ma le ha fatto osservazioni sulla sua forma fisica, sottolineando la necessità di “sistemarla”. Nella seconda puntata, ha rivelato di aver coinvolto una dietologa e una nutrizionista, e Alessia ha affermato di aver perso 2,5 kg in una settimana, dando inizio a un acceso dibattito. Tony Aglianò, ex ballerino del programma, ha espresso la sua critica riguardo alle affermazioni di Celentano, accusandola di aver trasformato il suo ruolo da insegnante a personaggio televisivo.

Aglianò, parlando con Biccy, ha espresso forte disaccordo sulle osservazioni riguardanti la perdita di peso e ha evidenziato come sia difficile affrontare la pressione del talent show, specialmente per i giovani. Ha confrontato l’approccio della Celentano con quello degli Stati Uniti, dove il talento è valorizzato al di là dell’aspetto fisico. L’ex concorrente ha fatto riferimento alla sua esperienza personale nella sesta edizione di “Amici”, dove ritiene di essere stato usato come strumento per costruire un personaggio, piuttosto che per ricevere un’adeguata formazione e supporto.

Aglianò ha criticato il commento fatto a un ragazzo di 18 anni definendolo “una causa persa”, affermando che tali parole sono dannose piuttosto che costruttive. Ha sottolineato la necessità di supporto ed empatia in un contesto difficile come quello di “Amici”. Nonostante il suo confronto con Celentano, Aglianò ricorda che altri insegnanti erano invece dalla sua parte, dimostrando che il valore del talento non può essere misurato esclusivamente in base al peso.

Ha anche ricordato un episodio passato in cui Maria De Filippi intervenne per dimostrare che il talento non è vincolato a specifici standard fisici, invitando ballerine che non rispecchiavano le aspettative di Celentano. Infine, Aglianò esprime il desiderio di confrontarsi con Alessandra in un faccia a faccia per discutere del passato e di come le sue affermazioni siano state più orientate alla costruzione di un’immagine mediática che al benessere degli allievi.