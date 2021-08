Non solo Peperita: nel cast della nuova edizione di Bake Off Italia c’è anche un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, tale Daniela Ribezzo.

Peperita torna a Bake Off Italia per la seconda volta https://t.co/FK6tfAOmCA

La ragazza ha partecipato alla 15esima edizione del talent (quella vinta da Sergio Sylvestre con Elodie e Gabriele Esposito) ed ora, a distanza di cinque anni, è tornata in tv grazie ad un’altra sua passione: quella dei dolci.

È una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perché è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.