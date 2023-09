Ex ballerina di Amici diventa una professionista della nuova edizione

Proprio com’è accaduto a Giulia Stabile, Giuseppe Giofrè, Stefano De Martino e molti altri, una nota ex ballerina di Amici dovrebbe diventare una professionista della nuova edizione del talent mariano. Stando a quello che ha rivelato in esclusiva Superguida Tv, Isobel Kinnear tornerà nella scuola che l’ha accolta un anno fa.

“A quanto apprendiamo la nuova professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinnear. Pare che durante una esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l’avremmo vista presto in tv.

Isobel diventerà professionista ad Amici 23? La voce pare essere sempre più insistente. In fin dei conti la ragazza aveva oltretutto detto di voler rimanere in Italia per continuare a studiare. Oltre a questo va sottolineato che una volta terminato il programma la sua storia con il cantante Cricca è ripresa a gonfie vele. Sarebbe brutto allontanarsi proprio ora”.