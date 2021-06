L’ottava edizione di Amici è tornata prepotentemente in voga in questi giorni e se ieri la cantante Martina Stavolo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato di aver accantonato il mondo della musica per dedicarsi alla psicologia, oggi è la volta della ballerina Serena Carassai che su Instagram ha chiesto giustizia per quello che – secondo lei – sarebbe un omicidio.

Serena Carassai ha partecipato, come già scritto, all’ottava edizione di Amici e proprio oggi su Instagram ha chiesto di “far girare e condividere nelle storie” un drammatico post che parla dell’uccisione di suo padre, Remo Carassai, morto nel 2018 sul posto di lavoro.

A distanza di tre anni Serena è convinta che il padre sia stato ucciso:

“Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi, questo era mio padre 3 anni fa il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva 4 fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno non si sa chi ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio. Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia, e quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post, affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stato tolto la possibilità di diventare nonno“.

Il post pubblicato dall’ex ballerina di Amici, Serena:

La ballerina nel post ha taggato anche la redazione de Le Iene per cercare di mettere un punto a questa vicenda.