Ex autrice del Grande Fratello rivela dettagli piccanti mai andati in onda: “Cosa abbiamo visto!”

Daniela Collu è stata un’autrice del Grande Fratello durante il periodo di Alessia Marcuzzi e tempo fa, ospite a Tintoria Podcast, si è lasciata andare a delle confessioni piccanti.

“Il Grande Fratello Vip [da autrice, ndr] non mi piacerebbe farlo perché sanno già tutto, sanno già come ammiccare al pubblico e cosa dire, a me piaceva [il Nip, ndr] quando entravano si davano la mano e tu dicevi ‘questi due tempo tre giorni e scop4no di brutto‘. Se scop4vano tanto? Sì!”.

L’ex autrice ha poi raccontato nei dettagli cosa è successo durante una finale.

“Una volta stavamo facendo le prove generali di una finale e durante le prove succede che i concorrenti vengono chiusi tutti dentro una stanza. Questo perché nel resto della Casa devono fare le prove generali. Quell’anno in particolare – io l’autrice l’ho fatta quando c’era Alessia Marcuzzi – c’era una coppia di fidanzatini chiusa in Tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia nella Casa che nel Tugurio, ma lì non c’eravamo ancora andati. Quindi nella loro testa loro lì stavano da soli! Oh…! Noi in studio a guardarli in un videowall di sei metri per dieci con loro tranquillissimi: lui in piedi, lei seduta, comodi!”