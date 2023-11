Ex alunno di Amici tira una frecciatina a Zerbi e parla del programma: “Costretto a litigare”

Ieri sera l’ex alunno di Amici, Calma, ha tirato una frecciatina a Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine.

Calma (al secolo Marco Barbieri) è un cantante che ha partecipato alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, entrato nella scuola grazie a Rudy Zerbi. Il rapporto fra l’alunno e il professore non è stato però dei migliori e alla fine l’esperienza all’interno della scuola è durata quanto un gatto in tangenziale.

Lo scorso dicembre Calma su Twitter, riprendendo un video di confronto fra Rudy Zerbi e Piccolo G, ha commentato: “Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore“. Un tweet che è stato notato dallo stesso Zerbi che ha replicato: “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono!“.

A distanza di quasi un anno, Calma ha ripreso quella risposta di Rudy Zerbi commentando: “Frasi invecchiate male“.

Sempre su Twitter il cantante si è poi sfogato.

E ancora:

“Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona. Però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. Me lo auguro anche io e sopratutto, se lo augura la mia famiglia a cui ti assicuro, vedermi così non fa bene. Non voglio neanche sfogarmi, ma vorrei solo che i motivi per cui mi hanno odiato, bistrattato e messo all’angolo, non erano idee mie. Io volevo solo fare la mia musica ma purtroppo non mi è stato possibile. E sono stato fatto passare come quello che non ascoltava i consigli, o come la vittima ingiustificata, o come quello che faceva sempre c#gare ad ogni cosa. Per quanto mi riguarda non farò più neanche musica quindi ti assicuro che non si tratta di notorietà, ma di un forte senso di giustizia che mi assilla da tempo”.