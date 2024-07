Ex alunna di Amici beccata con Tony Effe: nuova fiamma dopo la De Lellis?

Tony Effe è senza ombra di dubbio l’hitmaker del momento, il suo ultimo singolo è stabile alla prima posizione della Fimi da ben otto settimane e il pezzo è ovunque in radio, nei locali e nelle playlist più seguite su Spotify. Come succede per tutti gli artisti di successo, anche Tony è finito nel mirino dei paparazzi e dei settimanali e siti di gossip, che negli ultimi mesi gli hanno affibbiato almeno tre flirt con ragazze famose, l’ultima è una nota ex alunna di Amici di Maria.

Ex alunna di Amici insieme a Tony Effe, le foto sulla stessa barca e la presenza al concerto.

Dopo la paparazzata e le indiscrezioni sul loro conto, Chiara Ferragni ha smentito di avere una relazione sentimentale con Tony Effe, pochi giorni dopo però hanno cominciato a circolare dei rumor su un presunto flirt tra il trapper e Giulia De Lellis. I due sono stati visti in atteggiamenti più che amichevoli anche al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dove secondo alcuni pettegolezzi la De Lellis avrebbe anche fatto una scenata di gelosia all’amico speciale. Adesso però questa frequentazione sarebbe già acqua passata, perché in molti sono convinti che Tony Effe stia vedendo Cosmary Fasanelli, una delle due veline di Striscia la Notizia.

Tutto è nato da una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano. Una follower dell’esperta di gossip ha dichiarato che l’ex alunna di Amici era nel backstage di uno show di Tony e poi il giorno dopo insieme a lui sulla stessa imbarcazione: “Ciao Deia, Cosmary Fasanelli nella stessa barca di Tony effe (vedi post e storie pubblicate da entrambi) e in più ieri era al concerto dietro il palco“.

Se anche i due si stessero vedendo non ci sarebbe nulla di male, lui infatti due settimane ha dichiarato di essere single, rispondendo ad una fan che gli ha chiesto della sua storia con Giulia De Lellis.