Mediaset ha già messo in moto la macchina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà senza sosta già a partire da settembre.

Fra i tanti nomi che circolano online l’ultimo, in ordine cronologico, è quello dell’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi, che avrebbe conquistato l’attenzione di Alfonso Signorini dopo essere stata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Ad incuriosire il conduttore è stata la storia personale della Miliddi fra amorazzi veri e presunti (dalla storia con Aka7even ed il flirt con il cantante Raffaele Renda, alla ipotetica cotta di Stefano De Martino per lei), fino ad arrivare al suo dramma famigliare: il padre è morto quando lei era piccola e con sua madre non parla più da tempo.

Dichiarazione che ha suscitato una risposta da parte di sua madre.

“Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci”.