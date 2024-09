Evviva! Gianni Morandi supera Ciao Darwin: Un successo per la Rai

Gianni Morandi ha trionfato negli ascolti televisivi della serata di sabato 7 settembre con l’ultima puntata di “Evviva!” su Rai 1. L’artista, noto come l'”eterno ragazzo” della musica italiana, ha emozionato il pubblico raccontando la storia della televisione e della musica in Italia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e le collaborazioni con grandi artisti. In base ai dati Auditel, la quarta puntata del programma ha raggiunto 1.800.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 16,8%, superando la concorrenza di “Ciao Darwin” in replica su Canale 5, che ha totalizzato 1.270.000 spettatori e il 13,2% di share.

La serata ha visto anche buoni risultati per altri programmi. Oltre a Morandi, Rai 2 ha trasmesso le Paralimpiadi 2024, ottenendo 1.230.000 spettatori (8,7%) per il programma sportivo “Sport Abilia Speciale”, mentre Italia 1 ha trasmesso “Minions”, attirando 571.000 spettatori (4,3%). Rete 4 e La7 hanno registrato rispettivamente 493.000 (4,3%) e 529.000 spettatori (4,2%) con “Freedom – Oltre il Confine” e “Deep Impact”. Rai 3 ha ottenuto 540.000 spettatori (4%) con “Giù La Testa”, mentre Tv8 e Nove hanno chiuso la classifica con 354.000 e 260.000 spettatori, rispettivamente.

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” su Rai 1 ha condotto la classifica con 3.488.000 spettatori (23,9%), seguita da “Paperissima Sprint” su Canale 5 con 1.803.000 spettatori (12,4%). Altri programmi come “In Onda” su La7 hanno ottenuto 1.171.000 spettatori (8%).

Nel preserale, sempre Rai 1 ha dominato con “Reazione a Catena”, totalizzando 2.334.000 spettatori (20,3%), seguito da “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 con 1.958.000 spettatori (17,7%).

Auditel è il sistema che monitora gli ascolti televisivi, analizzando i dati delle abitudini di visione di 16.100 famiglie in tutta Italia, consentendo una panoramica dettagliata dei consumi televisivi e la pubblicazione dei risultati prima delle 10 del mattino.