Evoluzione MotoGP: le nuove regole cambiano gli equilibri

La MotoGP si appresta a subire cambiamenti significativi nelle sue regole, che potrebbero alterare radicalmente la classifica attuale. La Dorna ha già annunciato modifiche che mirano a riportare i team su un piano di parità, influenzando i risultati delle gare.

Le novità principali riguardano i motori. Ogni pilota avrà accesso a sei motori per stagione, uno in meno rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la cilindrata sarà ridotta da 1.000 a 850 cc, con un alesaggio che passerà da 81 a 75 millimetri. Questa modifica potrebbe penalizzare Ducati, attualmente la moto più veloce del campionato, a favore di team come Aprilia, che potrebbero trarre vantaggio dalle nuove regole.

I dispositivi come hole-shot e ride-height resteranno vietati, il che ha già mostrato un effetto limitante su Ducati l’anno scorso, avvantaggiando Aprilia. Il peso minimo delle moto sarà fissato a 153 chilogrammi, e si aprono già discussioni su un possibile utilizzo di carburanti sostenibili entro il 2027. Questo potrebbe consentire a Suzuki, che ha investito nella ricerca di motori ecologici, di rientrare in competizione.

Tra i team che potrebbero beneficiare di queste modifiche ci sono Aprilia, attesa di avere un Jorge Martin in forma, e Yamaha, con il talentuoso Fabio Quartararo, che potrebbe competere efficacemente contro Ducati. Resta da vedere come si concluderà la stagione, con Marc Marquez come possibile vincitore già in pole position.