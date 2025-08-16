Evoluzione legale in Italia: animali riconosciuti senzienti

Dal primo luglio, con l’introduzione della legge che riconosce gli animali come esseri senzienti, l’Italia ha fatto un significativo passo in avanti nella tutela del benessere animale. Questo cambiamento legislativo, sancito dal nuovo Titolo IX-bis del Codice penale, sposta l’attenzione dal semplice affetto umano alla protezione degli animali in quanto tali.

La legge prevede pene più severe per chi maltratta, uccide o sfrutta gli animali. L’uccisione ingiustificata comporta fino a 3 anni di carcere e multe fino a 30.000 euro; in caso di sevizie, la pena può salire fino a 4 anni e 60.000 euro. Anche i maltrattamenti sono puniti con reclusione da sei mesi a due anni e sanzioni economiche. Sono state introdotte aggravanti specifiche, che aumentano la pena in presenza di minori o se il reato viene diffuso online.

Una novità importante è il divieto di tenere cani e gatti alla catena, con sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro. Anche l’abbandono degli animali è punito severamente, con pene fino a un anno di carcere e multe di 5.000-10.000 euro. Inoltre, il traffico illecito di cuccioli viene ora sanzionato severamente, richiedendo microchip e certificazioni sanitarie.

Il giudice può affidare definitivamente gli animali sequestrati ad associazioni durante il procedimento per garantire il loro benessere. Nonostante i progressi, la legge presenta alcune lacune, come l’assenza di un registro nazionale dei reati e il rischio di traffico illegale di cuccioli.

In sintesi, maltrattare un animale è ora considerato un reato grave, segnando una svolta importante nella legislazione italiana.