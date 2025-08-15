Evoluzione dell’Intelligenza Artificiale a Pordenonelegge

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta trasformando radicalmente il nostro quotidiano e, in questo contesto, la XXVI edizione del festival Pordenonelegge si concentra su questo tema. L’evento prevede una serie di 31 incontri che offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare saggi, pubblicazioni e interazioni pratiche sull’AI, con molte novità presentate in anteprima. Inoltre, è allestito un “Cyber spazio” presso la Galleria Harry Bertoia per approfondire come gli eventi pubblici possano sfruttare l’AI.

Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Pordenone e sponsor come Calligaris e Umana, in attesa della candidatura della città a Capitale italiana della Cultura. Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, sottolinea l’importanza di esplorare come l’AI possa modificare il nostro rapporto con la tecnologia, offrendo conversazioni di alto livello e esperienze pratiche.

Il festival permetterà anche interazioni dirette con celebri opere letterarie, in cui i partecipanti potranno dialogare con avatar di autori del passato, ricevere consigli di lettura personalizzati e ottenere informazioni sugli eventi. Durante le mattine dal 17 al 19 settembre, le scuole avranno l’opportunità di partecipare a questo spazio, seguito dall’apertura al pubblico nel weekend.

Inoltre, l’AI interverrà durante gli eventi, arricchendo i dialoghi e offrendo esperienze interattive. Alberto Garlini, curatore degli incontri, spiega che l’AI può fungere da compagna di scrittura, stimolando idee e suggerendo soluzioni senza sostituire la creatività umana. Momenti speciali comprenderanno incontri con autori di gialli e poeti, durante i quali l’AI presenterà le opere e porrà domande ai partecipanti.