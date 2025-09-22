21.1 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Tecnologia

Evoluzione della cybercriminalità in Italia: minacce attuali

Da StraNotizie
Evoluzione della cybercriminalità in Italia: minacce attuali

I criminali informatici continuano a evolversi, aggiornando obiettivi e tecniche. Il report del secondo trimestre di Cisco Talos, specializzata nella cybersecurity, mette in luce diverse tendenze. Sebbene l’attività di phishing rimanga la più diffusa, si è registrata una diminuzione del 40% rispetto al trimestre precedente. Gli attacchi si avvalgono prevalentemente di account di posta elettronica compromessi, sia di dipendenti interni che di partner aziendali, permettendo così l’invio di messaggi credibili. Il 75% degli attacchi documentati è partito da tali account, ingannando gli utenti e portandoli a inserire le proprie credenziali su pagine fasulle ma sofisticate, facilitando il furto di informazioni.

In questo periodo, il ransomware ha rappresentato il 50% di tutti gli incidenti segnalati, con due nuovi gruppi, Qilin e Medusa, oltre a riconfermare attività legate al noto ransomware Chaos. Il settore dell’istruzione è stato il più colpito, manifestando un cambiamento significativo rispetto al trimestre precedente. Alti livelli di attività ransomware si sono verificati anche nei settori manifatturiero, delle costruzioni e della pubblica amministrazione.

Renzo Ghizzoni, Country Leader Sales Security di Cisco Italia, commenta che la cybercriminalità è in continua evoluzione, evidenziando come i criminali informatici stiano incrementando la vendita di credenziali rubate, un metodo rapido e a basso rischio per ottenere profitti. Anche se il phishing ha visto una diminuzione, rimane efficace per ottenere accessi non autorizzati. L’aumento degli attacchi del ransomware Qilin sottolinea la serietà della minaccia per le aziende, che devono adottare misure immediate come l’autenticazione multifattoriale e firewall per applicazioni web, garantendo un monitoraggio attivo per rilevare le minacce in tempo reale.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Valleys4Actions: scoprire le valli tra Italia e Svizzera
Articolo successivo
Novità Prime Video: Hotel Costiera e altre serie da non perdere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.