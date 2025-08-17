Evoluzione del design Google: novità da Mountain View

Google sta per lanciare un’importante novità nel design delle sue applicazioni con l’introduzione di Material 3 Expressive, un cambiamento che trasformerà profondamente l’esperienza utente. Mentre il mondo tecnologico attende con interesse il debutto della serie Pixel 10, a Mountain View si sta già lavorando per rinnovare l’interfaccia di diverse app.

Recenti analisi del codice della versione 7.41 di Google Foto hanno rivelato significative modifiche legate al redesign. Non si tratta solo di un rinnovamento estetico, ma anche di nuove funzionalità che semplificheranno operazioni complesse per milioni di utenti. Ad esempio, il sistema di riconoscimento dei volti avrà un nuovo approccio che permette di personalizzare le forme dei profili, sostituendo il tradizionale cerchio con forme geometriche più varie.

Attualmente, cambiare il proprio nome in Google Foto richiede diversi passaggi poco intuitivi, ma il nuovo sistema mira a rendere questa procedura più semplice. La modifica del nome sarà integrata direttamente nel processo di scelta della forma del profilo, riducendo così la complessità delle operazioni.

Inoltre, verranno introdotte nuove schede di filtro nell’app, dedicate alla gestione degli album. Queste schede consentiranno di visualizzare separatamente gli album condivisi e quelli personali, rendendo più facile la navigazione e la ricerca.

Il rollout dell’aggiornamento è già in corso, anche se Google sta procedendo con cautela. Alcuni elementi del redesign, come il nuovo face picker, necessitano ancora di perfezionamenti. Parallelamente, Chrome per Android sta ricevendo aggiornamenti simili alle impostazioni, contribuendo a un’esperienza utente più coerente in tutto l’ecosistema delle applicazioni di Google.