eVISO, ricavi semestrali aumentano a 145 milioni +47%

– eVISO, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso il 1° semestre luglio–dicembre 2022 con ricavi pari a 145 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente.

Il settore dell’energia elettrica ha guidato le dinamiche del semestre con una forte crescita in termini di utenti. Il numero di utenti rolling 12 mesi complessivamente serviti ha infatti registrato un aumento del 41% rispetto ai 170 mila utenti serviti nel 2021 attestandosi a quota 240 mila, in linea con la strategia di focalizzazione, nel segmento Reseller, esclusivamente su operatori con utenze domestiche, micro e piccole imprese e contestuale allontanamento delle utenze industriali.

“Sono convinto che nell’arena dell’energia elettrica – commenta l’AD Gianfranco Sorasio – le fortissime fluttuazioni dell’ultimo semestre, mai registrate nella storia, abbiano accelerato l’adozione dell’Intelligenza artificiale come strumento per competere e affrontare con solidità la sfida energetica”.

“La scala raggiunta grazie ai contratti siglati per l’anno 2023 ci permette di iniziare a estrarre valore, in modo concreto, dal vantaggio competitivo proprio del nostro business model”, ha aggiunto.

L’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 4 milioni di euro. La variazione e` stata influenzata dall’aumento del +95% del prezzo medio dell’energia PUN rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dal pagamento del “contributo su extra-profitti” straordinario e fiscalmente non deducibile per 2,9 milioni e dal versamento di 0,9 milioni a titolo di acconti su forniture gas.

Il CdA ha approvato le modalità attuative per l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale pro-tempore della società.