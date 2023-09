Evin 209 è il settore del carcere di Teheran in cui vengono rinchiusi gli opposi…

Evin 209 è il settore del carcere di Teheran in cui vengono rinchiusi gli oppositori del governo iraniano.

È lì che il 28 settembre 2022 Alessia Piperno viene incarcerata.

Alessia si trovava in Iran da due mesi e mezzo quando venne accusata ingiustamente di aver preso parte alle proteste antigovernative scatenate in Iran dalla morte della giovane Mahsa Amini, arrestata per aver indossato l’hijab in modo “troppo allentato” e deceduta dopo 3 giorni in circostanze sospette.